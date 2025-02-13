أثار الطفل ذو الأربع سنوات، ابن الملياردير إيلون ماسك، الجدل بعد ظهوره في مقطع مصور يشتت انتباه والده خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ضرب كتف ماسك تارة، وعبث في أنفه، ثم لطخ المكتب الرئاسي. ولم ينسَ الطفل تقليد حركات والده الملياردير الشهير، في مشهد يعكس تصاعد نفوذ ماسك داخل الإدارة الأمريكية، التي تتأثر كثيرًا بأفكار الملياردير اليميني.

وتسرد جريدة الشروق نبذة عن نجل ماسك المثير للجدل، نقلًا عن مواقع CNN وCBC وHuffPost.

ثامن أبناء ماسك

يُعرف ماسك بكثرة الأبناء، إذ أنجب 11 طفلًا من ثلاث سيدات مختلفات. توفي أولهم من زوجته الأولى، بينما تبرأ ماسك من أحد أبنائه منها بعد خضوعه لعملية تحول جنسي، وهو ما دفع ماسك إلى مهاجمة فئة المتحولين في الولايات المتحدة.

أنجب ماسك ابنه الثامن، ذو الأربع سنوات، "إكس"، من صديقته المغنية الكندية كلير بوشيه، الشهيرة بـ"غرايمز". وبدأ الطفل حياته بإثارة الجدل بسبب الاسم الغريب الذي اختاره له ماسك: X Æ A-12، والذي يُنطق "إكس آشي إي 12".

تم اقتباس أول حرف من الاسم للدلالة على المتغير "X" في معادلات الجبر، بينما يرمز Æ إلى اختصار كلمة "الحب" باللغة اليابانية، في حين يشير A-12 إلى الرمز التعريفي للطائرة SR-71 غير القتالية، المشهورة بسرعتها الفائقة. رفضت الجهات الحكومية تسجيل الاسم، مما دفع ماسك إلى تعديله، حيث استبدل الرقم 12 برمزه اللاتيني، ليتم قبوله رسميًا في شهادة الميلاد.

أنجب ماسك لاحقًا شقيقين لإكس، إحداهما فتاة أطلق عليها اسم "واي"، في إشارة إلى المتغير الرياضي "Y"، وذلك قبل انفصاله عن غرايمز.

ظل اسم "إكس" ملازمًا لمسيرة ماسك، حيث اختاره لاحقًا بديلاً لاسم "تويتر" عند إعادة تسمية موقع التواصل الاجتماعي الشهير. وقد صرّح ماسك بأن "X" يرمز إلى "كل شيء"، نظرًا لتوسع وظائف الموقع، الذي لم يعد مجرد منصة تواصل اجتماعي، بل أصبح يشمل العديد من المجالات الأخرى.

تحوّل "إكس" إلى محور صراع بين ماسك وصديقته السابقة، إذ ادعت غرايمز أن ماسك لا يوفر النفقات اللازمة لطفلهما، بحجة أنه وُلد خارج إطار الزواج. حاول ماسك نقل القضية إلى محكمة في تكساس، حيث تميل القوانين لصالح الآباء، بينما سعت غرايمز لإبقائها في كاليفورنيا، حيث تدعم القوانين موقف الأمهات في قضايا الحضانة.