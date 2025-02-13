محافظ الشرقية يحيل 28 عاملا بالمنشآت الصحية للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين غير المتواجدين بمقرات عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا حيالهم؛ وذلك لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، قد شكل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية؛ للمرور على المنشآت الصحية بمركزي الزقازيق وبلبيس، لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأشار إلى أن أعمال تلك اللجان أسفرت عن رصد عدم تواجد 14 من العاملين بمقر مستشفى طب وجراحة العيون (الرمد) التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تم رصد عدم حضور 13 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر أكياد التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وكذلك عدم تواجد أحد العاملين بالوحدة بما يفيد ترك العمل، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.