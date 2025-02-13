مناظرة رباعية بين المتنافسين على منصب المستشار في ألمانيا اليوم

تبث القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، مساء اليوم الخميس، مناظرة رباعية بين المتنافسين على منصب المستشار في ألمانيا قبل نحو 10 أيام من الانتخابات العامة.

ومن المنتظر أن يجيب على أسئلة المواطنين خلال المناظرة، كل من المستشار الحالي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، ومرشح التحالف المسيحي فريدريش ميرتس، ومرشح حزب الخضر ووزير الاقتصاد الحالي روبرت هابيك، ومرشحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل.

وجرت يوم الأحد الماضي، أول مناظرة تلفزيونية بين شولتس وميرتس.

ويتقدم ميرتس بشكل واضح في استطلاعات الرأي منذ بداية الحملة الانتخابية.

وتبلغ شعبية تحالفه المسيحي، حاليا نحو 29% في الاستطلاعات، في حين يحتل شولتس وحزبه الاشتراكي الديمقراطي المركز الثالث بنسبة 16%.

وفي المقابل، يحل حزب البديل من أجل ألمانيا في المرتبة الثانية بنسب تتراوح بين 20 و21%.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب الخضر يحظى حاليا بنسبة تتراوح بين 12 و14%.