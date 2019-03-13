إيطاليا وبلجيكا تحظران تحليق الطائرة بوينج «737 ماكس 8» في مجالهما الجوي

انضمت إيطاليا وبلجيكا، الثلاثاء، إلى قائمة الدول التي حظرت تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 8 في أجوائها، على خلفية حادث تحطم طائرة من ذات الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا من جنسيات مختلفة.

وذكرت سلطات الطيران المدني الإيطالية في بيان لها أمس، إن الإجراء الوقائي نافذ حتى إشعار آخر.

وتمتلك شركة "إير إيطالي" الإيطالية ثلاث طائرات من طراز بوينج 737 ماكس إم ضمن أسطولها. ولا تستخدم أي من شركات الطيران الإيطالية الأخرى هذا الطراز المحظور.

وكتب وزير النقل البلجيكي فرانسوا بيلو عبر حسابه على تويتر أن "بلجيكا سوف تحظر أيضا تحليق الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 فوق أراضيها".