باكستان وبريطانيا تتفقان على تعزيز العلاقات الدفاعية

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اتفقت باكستان وبريطانيا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية، ومواصلة عملية التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها وكيل وزارة الدفاع البريطانية ستيفن لوفجروف الذي يزور باكستان حالياً اليوم مع وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك، ووكيل وزارة الدفاع الباكستانية الجنرال المتقاعد إكرام الحق، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.

وأوضحت مصادر رسمية باكستانية أن المسؤول البريطاني تبادل مع المسؤولين الباكستانيين وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، إلى جانب مناقشة العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مجالات الدفاع.

كما اتفق الجانبان على أن التعاون بين باكستان والمملكة المتحدة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك يجب أن يستمر بقوة أكبر من خلال التركيز على تحقيق الأهداف المحددة.

ويزور وكيل وزارة الدفاع البريطانية باكستان حالياً على رأس وفد دفاعي من بلاده لحضور الدورة السادسة عشرة لمنتدى التعاون الدفاعي الباكستاني البريطاني.