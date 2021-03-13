يشعر البعض بالقلق مع اقتراب شهر رمضان، وذلك لأن الأمهات يحرصن فيه على تقديم أطباق مختلفة من الحلويات والأطعمة على الإفطار، وهذا يزيد من وزن الجسم سريعًا، وما يجعل عملية خسارة الوزن أكثر صعوبة، هو أن وجبة السحور يتم تناولها ليلًا وأحيانًا قبل الفجر بدقائق، ما قد يجعل فاعلية الرجيم بسيطة، ولذلك أفضل حل للحفاظ على الوزن أو خسارته هو ممارسة الرياضية بالمنزل.

ويحتاج الجسم لفترة حتى يعتاد على القيام بمجهود بدني دون إرهاق أو ألم، ولهذا يجب البدء في الرياضة من الآن، لأن فعل ذلك يشجع على مقاومة الكسل بعد الإفطار.

وبحسب موقع "إليت دايلي" الأمريكي، فإن هناك 4 أشياء تشجع على الالتزام بممارسة الرياضة داخل المنزل، وهي:

- عمل جدول

يجب عمل جدول لروتين الرياضة المنزلي، يحتوي على الوقت وأنواع التمارين، ويكون ذلك بناءً على مواعيد العمل اليومية ومقدار الدهون التي يجب خسارتها أو المناطق التي يسعى الشخص لتحسين مظهرها.

في البداية سيكون الالتزام بالجدول صعبًا، ولكن مع الوقت سيعتاد الجسم على وقت الرياضة وهذا سيشجع على ممارستها يوميًا.

- تخصيص مكان للرياضة

عندما يكون هناك مكان لممارسة الرياضية في المنزل، فإن هذا يشجع على القيام بها، وإذا لم يكن هناك مكان فارغ، فيمكن اختيار جزء معين من المنزل وإزالة الأثاث الموجود فيه وقت التمارين.

- ارتداء الملابس الرياضية

ارتداء ملابس الرياضة يشجع الشخص على الالتزام بها ويزيد من الطاقة، وهذا ما توصلت إليه دراسة أمريكية نشرت عام 2012 في مجلة "علم النفس الاجتماعي"، حيث إن الملابس الرياضية تساعد في خداع العقل وتحفيزه على ممارسة الرياضة.

- عدم التحدث عن الرياضة

يحاول البعض تشجيع أنفسهم على ممارسة الرياضة عبر نشر صور لهم أثناء التمارين على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث عن خطتهم للالتزام بالرياضة في المنزل، ولكن دراسة نشرت عام 2008 في مجلة "العلوم النفسية" الأمريكية، أكدت أن التحدث عن الأهداف بشكل علني يقلل من التزام اصاحبها بها.

- تحديد مدة الرياضة

من الأفضل جعل وقت الرياضة بسيط في البداية حتى يعتاد الجسم على النشاط، ويمكن اختيار تمارين قصيرة تعمل على بناء العضلات خلال الفترة الأولى، ثم زيادة الوقت تدريجيًا حتى يكون ساعة يوميًا.