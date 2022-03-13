الخارجية العراقية تستدعي سفير إيران في بغداد للاحتجاج على قصف أربيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف مساء اليوم الأحد، أن الوزارة إستدعت سفير إيران في بغداد للاحتجاج على قصف إيران مدينة أربيل.

وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن وزارة الخارجية إستدعت سفير إيران في العراق أريج مسجدي وتم تسليمه رساله إحتجاج من الحكومة العراقية على خلفية قصف مدينة أربيل بالصواريخ لما يشكله هذا القصف من إنتهاك لأمن وسيادة العراق.

وأضاف أن العراق ينتظر وصول رد من الحكومة الإيرانية على هذا القصف الذي يصنف بأنه عدوان سافر ومروع للمدنيين.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم الأحد، عن استهداف مركز إسرائيلي في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.