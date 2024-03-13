 سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدًا من زوج أختها في ثالث حلقات أعلى نسبة مشاهدة - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مارس 2024 5:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدًا من زوج أختها في ثالث حلقات أعلى نسبة مشاهدة


نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 5:00 ص

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ببكاء شيماء (سلمى أبو ضيف) بسبب رؤيتها لشقيقتها نسمة ( ليلى زاهر ) مع حسن ( يوسف عمر) حبيبها التي تحبه في صمت.

وتبدأ شيماء (سلمى أبو ضيف) تعامل نسمة شقيقتها الصغرى (ليلى زاهر) معاملة سيئة، وتحاول أن تكتشف حقيقة علاقتها بحسن، وخلال الأحداث تقابل شيماء خالها (محمد فهيم) وتعترف له أنها تحب حسن، وينصحها أن تذهب له وتبلغه لترى حقيقة العلاقة.


وتنتهي أحداث الحلقة بمشاهدة حسن ( يوسف عمر) لفيديوهات شيماء علي تيك توك ويدق قلب، وتطير شيماء من الفرحة والسعادة وتجري للمنزل لتصطدم بتهديد زوج شقيقتها آمال لها (إسلام إبراهيم) بأنه سيبلغ والدها عن فيديوهاتها علي تيك توك.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، وفرح يوسف، وجلا هشام، وانتصار، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك