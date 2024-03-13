سلمى أبو ضيف تتلقى تهديدًا من زوج أختها في ثالث حلقات أعلى نسبة مشاهدة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ببكاء شيماء (سلمى أبو ضيف) بسبب رؤيتها لشقيقتها نسمة ( ليلى زاهر ) مع حسن ( يوسف عمر) حبيبها التي تحبه في صمت.

وتبدأ شيماء (سلمى أبو ضيف) تعامل نسمة شقيقتها الصغرى (ليلى زاهر) معاملة سيئة، وتحاول أن تكتشف حقيقة علاقتها بحسن، وخلال الأحداث تقابل شيماء خالها (محمد فهيم) وتعترف له أنها تحب حسن، وينصحها أن تذهب له وتبلغه لترى حقيقة العلاقة.



وتنتهي أحداث الحلقة بمشاهدة حسن ( يوسف عمر) لفيديوهات شيماء علي تيك توك ويدق قلب، وتطير شيماء من الفرحة والسعادة وتجري للمنزل لتصطدم بتهديد زوج شقيقتها آمال لها (إسلام إبراهيم) بأنه سيبلغ والدها عن فيديوهاتها علي تيك توك.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، وفرح يوسف، وجلا هشام، وانتصار، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.