شيرين عن محنتها الأخيرة: «وصلت لمرحلة قلت فيها لربنا: لو مأخدنيش أنا هزعل منك!»‏

تحدثت الفنانة شيرين عن تعرضها للأذى الشديد بسبب السحر الأسود والأعمال التي وجدتها في منزلها، لافتة أنها ‏اكتشفت «سرة» داخلها رمل أبيض داخله مفتاح باب غرفتها، حيث كانت تشعر طيلة الوقت بالتعب والخوف والبكاء ‏دون سبب.‏

وقالت خلال بودكاست‎ «Big Time» ‎مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة‎ «MBC1» ‎مساء ‏الثلاثاء، إنها لم تذهب لفك العمل أو اللجوء إلى «أصحاب الأعمال»، موضحة أنها اكتفت بالاعتماد على قراءة سورة ‏البقرة للشفاء وسورة قاف للقرين‎.‎

وأضافت أن قراءة سورة قاف تساعد في التغلب على مشاعر الشك والخوف التي يبثها القرين بنفس الإنسان، ‏قائلة:«كل إنسان له قرين، وأحيانا بيلعب بدماغ الإنسان لما تحس إنك شاكك في حد والشك دخل جواك بيتعبك، أول ‏ما تحس إنك مش قادر على نفسك ومش قادر تتحكم في نفسك، شغل سورة قاف». ‏

وعبر الإعلامي عمرو أديب عن أصعب وقت واجهه خلال محنة شيرين، قائلا:« كان أصعب وقت بالنسبة ‏لي، أن في لحظة لما حسيت أني ممكن مشفكيش ثاني».‏

وردت قائلة: «ده اللي كان هيحصلي فعلا ومسكت نفسي، أنا عملت كل حاجة علشان أصحى من النوم ألقي نفسي لسه ‏موجودة في الدنيا وكنت أنظر لربنا وأقول حكمتك يا رب».‏

وأوضحت شيرين أنها كانت قد وصلت إلى مرحلة كانت تقول فيها لله عز وجل «لو مأخدنيش أنا هزعل منك».‏

وأشارت إلى أنها تعاملت مع الأعمال التي وجدتها في منزلها بوضعها في ماء مملح قبل أن ترميها، مضيفة أنها تريد ‏أن يعرف الناس كم كانت تعاني خلال هذه الفترة‎.‎‏ ‏

وتطرقت شيرين للحديث عن سقوطها في أول حفلة بعد عودتها من محنتها الأخيرة، قائلة إنها خضعت للعلاج لفترة ‏طويلة من الوقت‎.‎