شيرين عن محنتها الأخيرة: «وصلت لمرحلة قلت فيها لربنا: لو مأخدنيش أنا هزعل منك!»‏

تحدثت الفنانة شيرين عن تعرضها للأذى الشديد بسبب السحر الأسود والأعمال التي وجدتها في منزلها، لافتة أنها اكتشفت «سرة» داخلها رمل أبيض داخله مفتاح باب غرفتها، حيث كانت تشعر طيلة الوقت بالتعب والخوف والبكاء دون سبب.
وقالت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، إنها لم تذهب لفك العمل أو اللجوء إلى «أصحاب الأعمال»، موضحة أنها اكتفت بالاعتماد على قراءة سورة البقرة للشفاء وسورة قاف للقرين.
وأضافت أن قراءة سورة قاف تساعد في التغلب على مشاعر الشك والخوف التي يبثها القرين بنفس الإنسان، قائلة:«كل إنسان له قرين، وأحيانا بيلعب بدماغ الإنسان لما تحس إنك شاكك في حد والشك دخل جواك بيتعبك، أول ما تحس إنك مش قادر على نفسك ومش قادر تتحكم في نفسك، شغل سورة قاف».
وعبر الإعلامي عمرو أديب عن أصعب وقت واجهه خلال محنة شيرين، قائلا:« كان أصعب وقت بالنسبة لي، أن في لحظة لما حسيت أني ممكن مشفكيش ثاني».
وردت قائلة: «ده اللي كان هيحصلي فعلا ومسكت نفسي، أنا عملت كل حاجة علشان أصحى من النوم ألقي نفسي لسه موجودة في الدنيا وكنت أنظر لربنا وأقول حكمتك يا رب».
وأوضحت شيرين أنها كانت قد وصلت إلى مرحلة كانت تقول فيها لله عز وجل «لو مأخدنيش أنا هزعل منك».
وأشارت إلى أنها تعاملت مع الأعمال التي وجدتها في منزلها بوضعها في ماء مملح قبل أن ترميها، مضيفة أنها تريد أن يعرف الناس كم كانت تعاني خلال هذه الفترة.
وتطرقت شيرين للحديث عن سقوطها في أول حفلة بعد عودتها من محنتها الأخيرة، قائلة إنها خضعت للعلاج لفترة طويلة من الوقت.