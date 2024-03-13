 مي عمر تحتضن نجلاء بدر.. رامز جلال: هو دا هدف البرنامج لازم تساعدوا بعض - بوابة الشروق
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مي عمر تحتضن نجلاء بدر.. رامز جلال: هو دا هدف البرنامج لازم تساعدوا بعض

شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 6:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 6:06 ص

أجبر الفنان رامز جلال، كلا من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر، على التصالح.

وقدم «رامز»، في الحلقة الثانية من برنامج «رامز جاب من الآخر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، مقلبه بعد أن أخاف «مي»، و«نجلاء»، من خلال تهديدهما بإطلاق أحد الكلاب الشرسة.

وهو ما تسبب في تعرض الفنانة نجلاء بدر لجرح في يدها، ما دفع الفنانة مي عمر لاحتضانها، ليرد «رامز»: «حنيتي ليها؟ هو ده هدف البرنامج لازم تساعدوا بعض يا بنات.. زي ما قطعتوا بعض قدام الناس.. الجمهور شافكم وانتوا بتحضنوا بعض».

ومن جانبها، أكدت الفنانة نجلاء بدر بأنها لم تعد على خلاف مع المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، متابعة: «مش زعلانة من مي ولا من جوزها».

وفكرة البرنامج لهذا الموسم قائمة على الجمع بين نجمين نشب بينهما خلافا سابقا، واستضاف «رامز»، في أولى حلقات البرنامج أمس، كلا من الفنان أحمد السقا، وباسم سمرة، بعد أن صرح في وقت سابق بوجود خلاف مع «السقا».

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