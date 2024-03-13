طارق مصطفى: استغلال المساحات سر الفوز على الأهلي

أعرب طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.
نجح البنك الأهلي في اقتناص فوز ثمين أمام الأهلي بنتيجة 4-3، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
قال طارق مصطفى في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبنك الأهلي:" فوز غالي على بطل إفريقيا وثلاثة نقاط غاية في الأهمية".
أضاف:" عدلت من طريقة اللعب خلال أحداث اللقاء ودفعت ببعض التغييرات المبكرة لسد بعض الثغرات".
أوضح:" أكدت على اللاعبين بين شوطي اللقاء على استغلال المساحات الخالية في دفاعات الأهلي لإحراز أهداف وقد كان".
أتم:" أشكر جميع اللاعبين على روحهم القتالية العالية، وإصرارهم على الفوز وتنفيذ التعليمات بدقة شديدة".