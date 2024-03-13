طارق مصطفى: استغلال المساحات سر الفوز على الأهلي

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أعرب طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

نجح البنك الأهلي في اقتناص فوز ثمين أمام الأهلي بنتيجة 4-3، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قال طارق مصطفى في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبنك الأهلي:" فوز غالي على بطل إفريقيا وثلاثة نقاط غاية في الأهمية".

أضاف:" عدلت من طريقة اللعب خلال أحداث اللقاء ودفعت ببعض التغييرات المبكرة لسد بعض الثغرات".

أوضح:" أكدت على اللاعبين بين شوطي اللقاء على استغلال المساحات الخالية في دفاعات الأهلي لإحراز أهداف وقد كان".

أتم:" أشكر جميع اللاعبين على روحهم القتالية العالية، وإصرارهم على الفوز وتنفيذ التعليمات بدقة شديدة".