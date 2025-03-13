خالد دياب يروج للحلقة الأخيرة من مسلسله أشغال شقة جدا

قام المخرج خالد دياب بالترويج للحلقة الأخيرة من مسلسله "أشغال شقة جدًا"، المقرر عرضها اليوم على منصة شاهد، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"النهاردة معاد عرض الحلقة الأخيرة من "أشغال شقة جدًا"، والحمد لله كنا الأول على منصة شاهد من اليوم الأول حتى الحلقة الأخيرة، وهنا أحب أهنئ الأستاذ محمد رعد، المنتج الفني للعمل، على منصبه الجديد، وأقوله: دايمًا يا رب ناجح، ومموت نفسك في الشغل، وما بتنامش، ومكسر الدنيا على طول."

يذكر أن مسلسل "أشغال شقة جدًا" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

تدور أحداث الموسم الثاني حول (حمدي) و(ياسمين)، اللذين يصبحان والدين لأربعة أطفال، لكن حياتهما تشهد عدم استقرار مجددًا عندما يواجه (حمدي) العديد من المشاكل في حياته المهنية، بينما تقرر (ياسمين) العودة إلى العمل، في ظل استمرار معاناتهما في إيجاد مدبرة منزل مناسبة.