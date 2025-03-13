وزير البترول يبحث مع شركة بيكر هيوز تقديم حلول هندسية وتقنية متطورة للحقول البحرية في المياه العميقة

على هامش مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لورينزو سيمونيللي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، لبحث أعمال الشركة في مصر ودورها في تعزيز التكنولوجيا بقطاع البترول، من خلال تحسين كفاءة العمليات البترولية، وتقديم حلول هندسية وتقنية متطورة للحقول البحرية في المياه العميقة.

واستعرض مسئولو بيكر هيوز أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الحفر والإنتاج، مشيرين إلى الزخم المتزايد لأنشطة الحفر وإصلاح الآبار في البحر المتوسط خلال الأشهر الستة الماضية، والاكتشافات الناجحة في مناطق مختلفة، مما يعكس الإمكانات الواعدة للمنطقة في دعم إنتاج الغاز الطبيعي.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية دور بيكر هيوز كشريك استراتيجي في تنمية الحقول البحرية بمصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تحسين الأداء التشغيلي واستدامة عمليات الإنتاج.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لتسريع تنمية الاكتشافات البحرية وإدخالها على خريطة الإنتاج، مما يدعم جهود وزارة البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.