جامعة الأزهر تفتتح ثلاث كليات جديدة في في أسيوط والسادات

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أعلنت جامعة الأزهر افتتاح 3 كليات جديدة بفرعي الوجه البحري والقبلي، بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

ووفقًا لإعلان الجامعة، تم تحويل فصول الهندسة الزراعية بفرع الجامعة بأسيوط إلى كلية مستقلة باسم «كلية الهندسة الزراعية بنين بأسيوط»، وتتبع فرع الجامعة بالوجه القبلي.

كما تم تحويل الفصول الزراعية بمدينة السادات إلى كلية مستقلة باسم «كلية الزراعة بنين بالسادات»، وتتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحري، بالإضافة إلى إنشاء «كلية العلوم للبنات بأسيوط»، ومقرها الجناح البحري بالدور الرابع العلوي بمبنى مجمع العلوم الطبية للبنات.

يُذكر أن إنشاء هذه الكليات تم بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة بأرقام (2890 - 720 - 721) في سبتمبر 2023م ومارس 2024م.