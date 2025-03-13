كشف علماء، يوم الأربعاء، أن بقايا عظام جمجمة بشرية عُثر عليها في شمال إسبانيا تعود إلى أقدم وجه معروف في غرب أوروبا.

وتم تأريخ هذه الرفات إلى ما بين 1ر1 و4ر1 مليون عام، ويُعتقد أنها تعود إلى نوع أقرب إلى الإنسان البدائي هومو إريكتوس.

وخلال عمليات تنقيب عام 2022، عثر العلماء على عدة عظام من الجانب الأيسر لوجه شخص بالغ داخل كهف سيما ديل إليفانتي في منطقة أتابويركا/ 140 كيلومترا جنوب مدينة بلباو/.

وأعاد العلماء بناء العظام باستخدام تقنيات الحفظ التقليدية مع أدوات تصوير متقدمة وتحليل ثلاثي الأبعاد.

واستنتج الباحثون أن الفرد الذي أطلقوا عليه اسم "بينك" لا ينتمي إلى النوع الذي تم تحديده في مناطق أخرى من موقع أتابويركا الأثري، بل يعود إلى نوع بشري أكثر بدائية.

وأكد العلماء أن هذه الاكتشافات تدعم فرضية أن غرب أوروبا كان مأهولا بأكثر من نوع واحد من البشر البدائيين قبل أكثر من مليون عام.

وأوضحت ماريا مارتينون، مديرة المركز الوطني لأبحاث تطور الإنسان أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، أن ملامح بينك كانت أكثر بدائية، خصوصا في بنية الأنف المسطحة وغير المتطورة.

وأضافت مارتينون أن الأدلة المتاحة ليست كافية لتصنيف نهائي، لذلك أطلق العلماء على هذا النوع اسم هومو أفينيس إريكتوس، للإشارة إلى ارتباطه بـ هومو إريكتوس، مع إبقاء الباب مفتوحا لاحتمال انتمائه إلى نوع آخر.