تكاثر السحب وفرص لسقوط أمطار في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة التي غطت سماء المدينة، وفرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط، العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 13 درجة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 و2.5 متر، ويُوصف بأنه معتدل إلى مضطرب، مع هبوب رياح شمالية شرقية تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى نحو 35 كيلومترًا في الساعة.

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قد وجّه في بيان سابق برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، يصاحبها نشاط للرياح.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتواجد الميداني المستمر بالشوارع، مع التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل المحاور الحيوية، بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما شدد على غرفة العمليات المركزية بالمتابعة اللحظية لتطورات الموقف، والدفع بالمعدات وفرق التدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.