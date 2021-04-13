قال الفنان أحمد العوضي، إن شخصيته «سيف الخديوي» في مسلسل «اللي مالوش كبير» مختلفة تمامًا عن هشام عشماوي في «الاختيار»، ومالك في «شديد الخطورة».

ووصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، سيف الخديوي بالـ«قبضاي»، معلقًا: «راجل حملة باللغة الشعبية.. تركيبة الشخصية مختلفة، والدور مفيهوش تكشير أوي زي عشماوي».

وأضاف أن تمثيله مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز يمثل ضغطًا نفسيًا عليهما، ذاكرًا أن دورهما معًا مخالف لتوقعات الناس.

وأشاد بدور ياسمين عبدالعزيز في المسلسل، قائلًا إن الفنانة أدت الدور باحترافية شديدة، ومختلف عن شخصية «غالية» في «ونحب تاني ليه» العام الماضي.

وأكد الفنان أحمد العوضي، أن التمثيل مع ياسمين عبدالعزيز شيء «مريح» بالنسبة إليهما معًا، مضيفًا: «كل واحد عاوز التاني أحسن من نفسه».

وتطرق إلى طبيعة العمل مع الفنان خالد الصاوي، معقبًا: «أحلى كواليس في الدنيا في وجود خالد الصاوي، نجم كبير ودمه خفيف.. وبتعلم منه، ووجوده شرف كبير لي».

ويشارك في بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير»، النجمة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضى، وخالد سرحان الصاوى، وخالد الصاوى، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وفتوح أحمد، وكريم عبدالخالق وآخرين، وعدد كبير من النجوم الشباب، للمنتج تامر مرسى، ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير» حول «غزل» والتى تجسد شخصيتها النجمة ياسمين عبدالعزيز، وتتزوج من رجل مسن يكبرها في العمر، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.