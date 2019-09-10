كندا تلغي تراخيص تصدير أسلحة إلى تركيا

قال وزير الشؤون الخارجية الكندي مارك جارنو اليوم الاثنين إن بلاده أوقفت تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب دورها في النزاع في إقليم ناجورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال الوزير الكندي بلاده لم تعد تبيع المعدات والتكنولوجيا العسكرية إلى تركيا رغم اشتراك الدولتين في عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القرار الكندي جاء بعد مراجعة الادعاءات باستخدام أذربيجان لتكنولوجيا عسكرية صناعة كندية في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال جارنو في بيان عبر البريد الإلكتروني "بعد المراجعة والتي كشفت عن دليل ذو مصداقية على أن التكنولوجيا الكندية التي تم تصديرها إلى تركيا استخدمت في ناجورنو كاراباخ، أعلن اليوم إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا والتي كان قد تم تعليقها في خريف 2020".

وأضاف أن استخدام الأسلحة الكندية في هذا الصراع "لا تتفق مع السياسة الخارجية الكندية ولا الضمانات التي قدمتها تركيا بأن تكون هي المستخدم النهائي لها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كانت قد أوقفت مؤقتا تصدير الأسلحة إلى تركيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وقال جارنو إنه تحدث إلى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو حول إيجاد آلية لمناقشة مستقبل التعاون العسكري بين البلدين.

وبحسب تقرير لوكالة دوجان التركية للأنباء، فإن وزير الخارجية التركي "أعرب عن عدم ارتياحه لموقف كندا بشأن الحد من الصادرات العسكرية لتركيا".