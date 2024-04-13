الرئيس التونسي يرفض أن تكون بلاده معبرا أو مستقرا للمهاجرين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده أن تكون معبرا أو مستقرا للهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، بقصر قرطاج، بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وفق بيان للرئاسة التونسية

وشدد سعيد، مجددا على أن "تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا (للمهاجرين غير النظاميين)"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكر أن "هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا سببا من أسبابها بل بالعكس هي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية".

وتابع أن" المنظمات الدولية المتخصصة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبل به التونسيون أبدا".

كما عبر سعيد عن رفض بلاده لأي تدخل في شأنها الداخلي.

ووفق وسائل إعلام إيطالية تقوم رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بزيارة إلى تونس في 17 أبريل الجاري، حيث سيكون على رأس اهتماماتها ملف الهجرة المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.

وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية، إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين.



