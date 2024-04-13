قال الفنان أحمد عبدالوهاب، إنه بذل مجهودًا كبيرًا في دوره بمسلسل «الحشاشين»، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المشهد تاج»، عبر فضائية «المشهد»، مساء الجمعة، أن خوفه من العمل وصل إلى حد الاعتذار من المخرج بيتر ميمي عن عدم المشاركة في بداية الأمر.

وتابع: «قلت لدكتور ميمي، أنا خايف من مسلسل بالحجم والشكل ده ودور زي ده، خايف أبوظ المسلسل وخايف على نفسي لكنه كان معايا وطمئنني».

وأشار إلى أنه شعر بأنه ورّط نفسه في رمضان، خاصة أنه مشارك كممثل في «الحشاشين»، وكاتب لمسلسل «خالد نور وولده نور خالد».

ولفت إلى أن التدريب على الخيول والإمساك بالسيف استغرق حوالي 3 أشهر، بدأت من مايو عندما تواصل معه «ميمي»، واستمرت حتى أغسطس موعد سفرهم إلى كازخستان.

واستطرد: «3 شهور بذلنا فيهم مجهود صعب جدًا، صورنا جزءًا من المعارك في كازخستان وكملنا الباقي في مصر، والتدريبات استمرت من شهر مايو لحد ما العمل خلص تصويره في شهر ديسمبر».

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، وألف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين.



ويستعرض المسلسل قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي إحدى أخطر الحركات السرية التي تنتمي لإحدى طوائف المذهب الشيعي، ويتناول العمل كيف نجح مؤسس الجماعة في إقناع أتباعه بأفكار خاطئة لتبرير جرائمهم.