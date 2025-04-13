 مصلحة الجمارك المصرية تعلن فتح باب التقديم لشغل 27 وظيفة قيادية: التقديم حتى 18 مايو - بوابة الشروق
الأحد 13 أبريل 2025 10:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصلحة الجمارك المصرية تعلن فتح باب التقديم لشغل 27 وظيفة قيادية: التقديم حتى 18 مايو

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 9:30 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 9:30 م

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن فتح باب التقدم لشغل 27 وظيفة قيادية متميزة، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية.

وتتضمن الوظائف المطروحة عدد 4 رؤساء إدارات مركزية، بالإضافة إلى 23 مديرا عاما، حيث تهدف المصلحة من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة والقادرة على الإسهام في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

بدأ التقديم لهذه الوظائف اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، ويستمر حتى 18 مايو 2025.

ودعت مصلحة الجمارك، كل الراغبين ممن تتوافر لديهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، إلى التقديم من هنا.

كما أكدت أهمية الاطلاع على تفاصيل الإعلان والشروط عبر البوابة الرسمية لضمان استيفاء كل متطلبات التقديم.

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