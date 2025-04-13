الصحة: يشترط حصول المتقدم للحج على تطعيم ضد الالتهاب السحائي

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ التطعيم الأساسي ضمن التطعيمات قبل أداء الحج هو ضد الالتهاب السحائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المتوجه لأداء مناسك الحج تُطلب منه شهادة سارية المفعول بحصول هذا التطعيم.

وأوضح أن التطعيم يجب أن يكون قبل السفر بمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت باب الحصول على التطعيمات لمنع التكدسات.

وأشار إلى أنّ المنع من السفر يكون بناء على توجيهات السلطات في المملكة العربية السعودية وذلك حفاظا على حالتهم الصحية وهم أصحاب الأورام السرطانية في مراحلها الأخيرة التي لا يُرجى منها الشفاء ومن يحتاجون لغسيل كلوي وأصحاب الأمراض الشديدة التي لا تستطيع الحركة.

وشدد على أن الغرض من ذلك هو المحافظة على حالتهم الصحية لأنه لا يمكنهم تحمل مشقة السفر، نافيًّا ما يتردد عن منع من يتجاوز عمره 65 سنة من السفر لأداء المناسك حيث لا يوجد حد أقصى للعُمر.

ولفت إلى أن الأمر يتوقف على الكشف الطبي الذي يُحدد قدرة الشخص على أداء المناسك.