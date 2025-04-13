 الترجي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع البلايلي - بوابة الشروق
الأحد 13 أبريل 2025 12:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الترجي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع البلايلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 12:17 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 12:17 ص

كشف نادي الترجي التونسي، عن حقيقة الأنباء التي تدور حول مفاوضات الزمالك مع لاعبه يوسف البلايلي، لإمكانية ضمه في الصيف المقبل.

وتردد أنباء، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يسعة لضم اللاعب الجزائري يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي في الميركاتو الصيفي.

ورد وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي التونسي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، التي أثارت الجدل.

وقال قرفالة في تصريحات خاصة لبرنامج استاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «الزمالك لم يفاوضنا لضم اللاعب يوسف البلايلي».

وأضاف: «يوسف البلايلي عقده مستمر مع نادي الترجي حتى 2026».

واختتم: «لا توجد نية لبيع البلايلي واللاعب مستمر مع الفريق».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك