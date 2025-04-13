الترجي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع البلايلي

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كشف نادي الترجي التونسي، عن حقيقة الأنباء التي تدور حول مفاوضات الزمالك مع لاعبه يوسف البلايلي، لإمكانية ضمه في الصيف المقبل.

وتردد أنباء، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يسعة لضم اللاعب الجزائري يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي في الميركاتو الصيفي.

ورد وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي التونسي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، التي أثارت الجدل.

وقال قرفالة في تصريحات خاصة لبرنامج استاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «الزمالك لم يفاوضنا لضم اللاعب يوسف البلايلي».

وأضاف: «يوسف البلايلي عقده مستمر مع نادي الترجي حتى 2026».

واختتم: «لا توجد نية لبيع البلايلي واللاعب مستمر مع الفريق».