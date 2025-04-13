حزب الاتحاد يطلق مبادرة شارك في اختيار نواب برلمان 2025

عقد حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، اجتماعا للمكتب السياسي للحزب بحضورقيادات الحزب ومشاركة عدد من أمناء المحافظات عبر خاصية (ZOOM).

واستعرض الاجتماع تقييم أمانة الإسكندرية للاحتفالية التي نظمها الحزب بالمحافظة للاحتفال بالأيتام وذوي الاحتياجات في سياق أهداف ومبادئ الحزب وانحيازاته الاجتماعية والإنسانية، فيما نوقش ترتيبات افتتاح أمانة جديدة للحزب في محافظة أسيوط، الجدول الزمني لافتتاح المزيد من الأمانات الفرعية في سائر المحافظات وذلك استكمالا لرؤية حزب الاتحاد في التواصل مع الجماهير وتوفير سبل التفاعل السياسي بينهم وبين قواعد الحزب في أنحاء الجمهورية.

فيما ناقش الحضور، المبادرة التي يستعد الحزب لإطلاقها خلال ندوة سياسية كبرى بمشاركة القوى والاحزاب والسياسيين والمهتمين، تحت عنوان «شارك في اختيار نواب 2025»، والتي تستهدف كل فئات المجتمع المصري عبر فعاليات سياسية متنوعة في كل المحافظات، بهدف تنشيط الوعي المجتمعي بأهمية الاستحقاقات الانتخابية التي تجري هذ العام، واستطلاع الأراء حول تصورات المصريين لنواب هذا البرلمان، وأجندة مطالبهم التي ينتظروا أن يحققها البرلمان المقبل.

شارك في الاجتماع الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة نائب رئيس الحزب والأمين العام، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والدكتور وليد سويدان نائب رئيس الحزب، والدكتور جمال ذكري أمين لجنة المواطنة والمصريين بالخارج، وعماد غنيم الأمين العام المساعد وأمين الشباب، والدكتور كريم العمدة أمين اللجنة الاقتصادية، والدكتورة هالة عمر أمين المرأة، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الاسكندرية، وهاني مراد أمين محافظة القاهرة، وهيكل الراوي أمين اللجنة القانونية، وميرنا مساعد رئيس الحزب للشئون الإدارية.