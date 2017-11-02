القضاء الفرنسي يعلق قرار الداخلية الفرنسية بحظر مؤتمر لليمين المتطرف

علق القضاء الفرنسي قراراً للداخلية الفرنسية، بحظر مؤتمر تابع لليمين المتطرف في باريس، مقرراً اليوم السبت، حول موضوع "فرنسا في خطر".

وحكمت المحكمة الإدارية في فرنسا، بعليق أمرًا من مقر الشرطة في باريس يحظر عقد هذه الفعالية المقرر اليوم السبت، في الدائرة 12 من باريس من قبل الحركة المصنفة بأنها يمينية متطرفة، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وكانت قد نشرت وزارة الداخلية الفرنسية يوم الجمعة، تعميماً يهدف إلى حظر العديد من "المظاهرات والتجمعات اليمينية المتطرفة"، بينها قرارات تحظر خمس تجمعات للمنظمات المصنفة على اليمين المتطرف المخطط لها نهاية هذا الأسبوع.

في المقابل، أعلنت منظمة "أكسيون فرانس" أنها تريد تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

بدورها، قالت اليمينية المتطرفة إيفان بينيديتي: "ندوتنا ستقام! أول انتصار ".

وحظرت الداخلية الفرنسية حظر التجمعات التي نظمتها "Les Nationalistes" و Thinking France ، وكلاهما كان مقررا يوم الأحد في باريس بمناسبة إحياء ذكرى جون دارك، معتبرة أن هذه التجمعات تخل بالنظام العام.

و أشارت الشرطة الفرنسية إلى أن العديد من هذه المظاهرات دعوات لتجمعات مضادة من قبل المنظمات "المقربة من اليسار المتطرف وتعبئة "الحركة المناهضة للفاشية" التي قد "تحاول من الممكن مهاجمة نشطاء اليمين المتطرف".

وحذرت مديرية الشرطة الفرنسية إلى "مخاطر الاشتباكات" بين نشطاء اليمين المتطرف أنفسهم، موضحة أن البعض قد اشتبك بالفعل خلال الفعاليات السابقة لتكريم لجون دارك.