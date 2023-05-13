عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نتبنى مناقشة مشكلات المرأة العاملة بالقطاعات غير الرسمية

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومنسق الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، إن المحور المجتمعي يستهدف مناقشة عديد القضايا التي تهم المرأة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشكلة منع زواج الأطفال؛ وذلك عبر الخروج بتوصيات يمكن صياغتها في شكل تشريعات قابلة للتنفيذ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أنه سيتم تسليط الضوء على كل قضايا المرأة الفرعية في المحورين الآخرين السياسي والاقتصادي، مثل المرأة العاملة بالزراعة، ومحو أمة المرأة.

وأشارت إلى تبني الحوار الوطني؛ مناقشة مشكلات المرأة العاملة بالقطاعات غير الرسمية مثل المرأة العاملة بالشارع أو بخدمات المنازل، وبحث سبل مساندتها من خلال صون حقوقها في التأمين الصحي وإدراجها ضمن قانون العمل والتأمينات الاجتماعية؛ بهدف الوصول إلى حماية اجتماعية لائقة توازي ما تقدمه للمجتمع.

ويوم الأحد المقبل، تنطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، ومخصصة لكل قضية من القضايا التي سيناقشها الحوار.