قناة السويس تمنح تخفيضات 15% لسفن الحاويات الضخمة لمدة 90 يوما

- شراكة مصرية - إيطالية مرتقبة في مجالات بناء السفن وصيانتها بقناة السويس

- السفير الإيطالي: قناة السويس مفتاح استراتيجي للتجارة العالمية

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني، لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأكد ربيع حرص الهيئة تعزيز دورها الداعم لسلاسل الإمداد العالمية وخدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، من خلال العمل على توطيد الروابط والعلاقات المشتركة مع العملاء وشركاء النجاح في المجتمع الملاحي الدولي.

وأعلن ربيع أن قناة السويس أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر، سواء المحملة أو الفارغة، بداية من الخميس المقبل ولمدة 90 يومًا، لتلبية متطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيًا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى، في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

وأشار ربيع إلى سعي الهيئة الدائم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر على النحو الأمثل، وتحقيق التواصل المستمر والفعّال مع كافة الأطراف المعنية في المجتمع الملاحي الدولي، وتلبية متطلبات العملاء وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.

من جهته، أكد السفير ميكيلي كواروني وجود العديد من الروابط المشتركة بين البلدين، خاصة التراث الثقافي والحضاري الممتد، مشيرًا إلى مساعي بلاده لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والبحري.

ونوّه السفير الإيطالي إلى اهتمامه بمتابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، في ضوء ما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية، متمنيًا استمرار الاستقرار في الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وعودة معدلات الملاحة بالقناة إلى طبيعتها السابقة.

وثمّن كواروني الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر، ودعوتها المستمرة لإعلاء الحلول السلمية لإنهاء مسببات الصراع وعودة السلام إلى المنطقة.

وأبدى السفير الإيطالي اهتمامه بتفعيل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس في المجالات المرتبطة ببناء الوحدات البحرية، ونشاط صيانة وإصلاح السفن في ترسانات الهيئة.

كما أشار إلى اهتمام الجانب الإيطالي بنشاط السياحة البحرية وتشجيع عبور اليخوت الإيطالية من قناة السويس والرسو في المراين التابعة للقناة بدلاً من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.

وشملت الزيارة تفقد متحف قناة السويس ومارينا اليخوت بالإسماعيلية.