إصابتان جديدتان بكورونا في جولة فحوصات الدوري الإنجليزي

ضرب فيروس كورونا "كوفيد 19"، البريميرليج مجددا، بحالتين جديدتين، وذلك في جولة يومي الخميس والجمعة الماضية لفحوصات "كوفيد 19" للاعبي وموظفي المسابقة.

وخضع حسبما أشارت "سكاي سبورتس" البريطانية، 1200 شخصا لفحص كورونا في جولة الخميس والجمعة، وجاء من بين الحالتين الجديدتين لاعب في فريق نوريتش سيتي، الذي لم يتم ذكر اسمه احتراما لقواعد الصحة البريطانية.

ومن المقرر أن يعزل لاعب نوريتش نفسه لمدة سبعة أيام، وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن مباراة ساوثامبتون يوم الجمعة، بعد استئناف الدوري.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن عدد الحالات المصابة بكورونا بالبريميرليج ارتفعت إلى 16 حالة من بين 8687 شخصا خضعوا لفحص كورونا على مدار 8 جولات الفحوصات.

ومن المقرر استئناف الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، بمباراتي مانشستر سيتي أمام أرسنال، وأستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد، على أن تقام جولة كاملة بعد ذلك.