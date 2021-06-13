البرهان يرحب بمساعي الاتحاد الإفريقي لمعالجة أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في معالجة القضايا الإفريقية، وذلك حسبما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد.



ورحب «البرهان» لدى لقائه بمكتبه اليوم، وفد الإتحاد الأفريقي برئاسة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، وعضوية كل من أدولي بكولي رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، والبرفسور محمد حسن ود لباد كبير مستشاري المفوضية، والسفير محمد بلعيش رئيس مكتب الاتصال الأفريقي بالخرطوم، بحضور الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، بمساعي الاتحاد الأفريقي لمعالجة أزمة سد النهضة والتوترات الحدودية مع الجارة إثيوبيا.



وأكد البرهان على ثقته التامة في مقاربات الإتحاد الأفريقي لحل قضايا القارة داخل البيت الإفريقي، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الناجحة للاتحاد في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد.



إلى ذلك قدمت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق، تنويرا مفصلا للوفد الأفريقي، حول أزمة سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وجددت الوزيرة تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.



من جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي السيد موسى فكي، وقوف الإتحاد مع قضايا السودان ودعمه ومساندته لحكومة الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الماثلة، داعيًا الأطراف الفترة الانتقالية إلى إجراء حوار وطني داخلي حول قضايا الانتقال دون إقصاء.





