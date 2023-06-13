يقام عزاء الكاتب والروائي حمدي أبوجليل بالقاهرة، مساء الجمعة المقبل، بجامع الرحمة بشارع صبري أبوعلم بعد ميدان طلعت حرب.

وقالت ابنته هالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عزاء الكاتب حمدي أبو جليل إن شاء الله يوم الجمعة مساء، بجامع الرحمة بشارع صبري أبو علم بعد ميدان طلعت حرب بجوار الكنيسة.

سيطرت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الأدبي والثقافي، صباح امس الأحد، إثر خبر رحيل الكاتب الروائى حمدى أبوجليل عن عمر يناهز الـ57 عامًا.

وتسابق عدد كبير من الأدباء والشعراء والمثقفون، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لنعي الروائي أبوجليل، واعتبروا أن أبوجليل يعد واحدا من أهم الروائيين المصريين في الألفية الجديدة وأنه ترك أعمالا لا تنسى في تاريخ الرواية العربية والمصرية.

شهد العام الماضي 2022 إصدار دار الشروق للكاتب الراحل، روايتا «لصوص متقاعدون» و«الفاعل»، حيث اتسم أسلوبة باللغة المغايرة وإدماج الخبرات الحياتية الممزوجة بإحكام فى نصوص لم تكن تتوقف عن إثارة دهشة القارئ، وامتلك أبو جليل الجرأة الأدبية التى تمكنه من اقتحام عوالم خصبة، متعمقا فى فهم شخصيات وأبطال تتصاعد الأحداث ما بينهم لتمنح القارئ وجبة أدبية تتكامل فيها العديد من العناصر.

وقد برع حمدى أبو جليل فى التعبير عن عالم جاءت معطياته من أحداث وعلاقات وشخوص انتموا إلى عالم الهدم والترميم والرمل والطوب وربطه بعالم روائى يندر مصادفته ضمن نصوص جاءت بمثابة مزيج مدهش بين الواقعية الشديدة والغرائبية الملموسة فى سرد الأحداث.

وفي حوار مطول للشروق مع الكاتب الراحل أواخر العام الماضي، قد ذكر أنه لا يتعمد السخرية فى أعماله وإنما يستخدمها لفهم المتناقضات، مضيفا أن الأزمات الحقيقية تصنع الكتّاب، وأن المعاناة تجعلهم أقرب للكتابة الروائية، وأضاف: أصنف نفسى بأننى كاتب «شبه عدمى» ولكنى شعرت بمسئولية كبيرة أننى لابد أن أطوع تراث اللغة البدوية العظيم ما يمكن استخدامه فى الرواية، وحتى فى استخدامى للشعر البدوى أحاول أن أضعه بشكل لا يؤثر على الفهم العام للسياق بأكمله.

وحمدي أبو جليّل، روائي وكاتب قصص قصيرة، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر له عدة مؤلفات من بينها: "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" الصادران عن دار الشروق، و"طي الخيام"، و"الأيام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وانهيار الصاد شين".