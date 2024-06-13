ضبط تاجر سلاح بـ19 قطعة في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عنصر إجرامى بحوزته 19 قطعة سلاح نارى بقصد الاتجار بمنطقة بولاق الدكرور.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه ، وبحوزته 16 بندقية خرطوش – 2 مسدس – فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار