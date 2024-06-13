نقل مباريات بلدية المحلة لاستاد السويس الجديد حتى نهاية الموسم

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة نقل مباريات فريق بلدية المحلة الى استاد السويس الجديد بداية من المباراة المقبلة وحتى نهاية الموسم.
وأقرت لجنة المسابقات عدم استضافة استاد غزل المحلة للمباريات نظرا لصيانة الملعب حتى نهاية الموسم الجاري.