جانتس: يجب حرق لبنان إذا لم تتوقف هجمات حزب الله

قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، المستقيل مؤخرا من مجلس الحرب، في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية إنه يجب "حرق لبنان" إذا لم يتوقف حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مسئول أمريكي بارز – لم تسمه – قوله إنهم أجروا مباحثات مع إسرائيل ولبنان على مدى الأشهر الماضي بشأن سبل تفادي اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

وقال المسئول: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين".

من جهته، حمل المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لبنان وحزب الله المسئولية عن الوضع على الحدود، قائلاً: "لبنان وحزب الله يتحملان المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني على الحدود".

وأضاف: "سنعيد الأمن على حدودنا الشمالية سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو بغيرها".