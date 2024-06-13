شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

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استشهد فلسطيني وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا وسط مخيم البريج، ما أدى استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى "العودة" بمخيم النصيرات، إنه "استقبل 5 شهداء و8 مصابين، جراء قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة المغراقة".

كما "استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة"، وفقا لوفا.

وقالت مصادر محلية "إن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في منطقة المواصي شمال رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين".

وأفادت "وفا"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37 ألفا و202 مواطن، وإصابة 84 ألفا و932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".