حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية

أعلن"حزب الله" اللبناني في بيان مساء اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين في "‏حرش دوفيف" بالأسلحة الصاروخية.

وقال "حزب الله" في بيان إنه: استهدف اليوم الخميس انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الخميس، موقع "الراهب" الإسرائيلي ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية.

وبعد ظهر اليوم استهدفوا، بصواريخ الكاتيوشا والفلق والمسيّرات الانقضاضية، 9 ثكنات ومواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان قبل يومين.

كما استهدفوا موقع "الرمثا" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏