القبض على أدمن مجموعتي واتساب يزعمان تسريب امتحانات الثانوية العامة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات وجود مجموعتين على تطبيق واتساب يدعي القائمين عليهما قدرتهما على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية.

وذكرت الداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة المجموعتين المشار إليهما، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج.

وضبط الأجهزة الأمنية المتهمين وبحوزتهما عدد 2 هاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل لإدارتهما المجموعتين المُشار إليهما، ومحفظة إلكترونية بداخلها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما.

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.