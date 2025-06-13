السعودية: تسهيلات للحجاج الإيرانيين حتى تتهيأ الظروف لعودتهم

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، عن تسهيلات للحجاج الإيرانيين الذين ما زالوا داخل أراضيها وذلك حتى تتهيأ الظروف إلى عودتهم لبلادهم في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، "نظرا للظروف الجارية التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) يوجه بناء على ما عرضه سمو ولي العهد (محمد بن سلمان)، وزارة الحج والعمرة بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين".

وأفادت الوكالة أن الملك سلمان وجه أيضا بتوفير "جميع الخدمات" للحجاج الإيرانيين "حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، انطلاق عملية "الوعد الصادق 3" وضرب عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي.

ويعد الهجوم الإسرائيلي على إيران هو الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.