أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يطالب بوقف فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار مماثل بسبب الفيتو الأمريكي.

وصوّت لصالح القرار 149 دولة، وعارضته 12، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تُعد مؤثرة سياسيًا، كونها تعكس الإرادة والرؤية الدولية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية لإنهاء الحرب بالتجاهل. وعلى عكس مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.

وجاء التصويت قبل انعقاد مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يهدف إلى دعم الجهود الدولية لحل الدولتين.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض الأسبوع الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بما يشمل قنوات الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين.

وصوّتت باقي الدول الأعضاء في المجلس، وعددها 15، لصالح المشروع.

تأتي هذه التحركات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة، نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي حال دون دخول سوى كميات ضئيلة من المساعدات.