هددت جامعة بهشتي في طهران "بالانتقام" من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأعلنت في بيان أن "القوة النووية الإيرانية ستظهر قريبا".

وأعلنت الجامعة مقتل خمسة من أساتذة الجامعة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم، على إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، والذي استهدف مواقع حساسة وشخصيات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وجاء في البيان: "بقلب ملتهب، وحقد في حناجرنا، وعزيمة راسخة، نتعهد بمواصلة مسيرة هؤلاء الشهداء الأبرار بشجاعة وكرامة وإيمان؛ لن تبقى أقلامهم على الأرض، ولن تُسكت أفكارهم، وستبقى أسماؤهم خالدة في التاريخ".

وختم البيان: "حين تهب إرادة الشعوب المستضعفة، ويرتفع صوت الحق من وسط النيران، حينها سنرد على هذا الظلم والعدوان بردٍّ يزلزل أركان الباطل. وسنعرض قريبا القوة النووية الإيرانية".

واعتبر البعض الرسالة بالغامضة، والتي تمثل تهديدا غير مباشرا، باستخدام القوة النووية الإيرانية.

ما دور جامعة بهشتي في البرنامج النووي؟

جامعة الشهيد بهشتي، هي جامعة إيرانية تُركز على برامج الدراسات العليا والبحث، وتُجري أبحاثا علمية مكثفة ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية، وفقا للاتحاد الأوروبي، وتشرف عليها وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيرانية.

وأجرت الجامعة أبحاثا حول فصل اليورانيوم عن مياه الصرف باستخدام التحليل الكهربائي.

ويرتبط اسم العديد من الأساتذة العاملين فيها بالبرنامج النووي الإيراني، بسبب دورهم المباشر مع المنشآت النووية الإيرانية.