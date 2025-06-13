جيروزاليم بوست: سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقع فوردو النووي الإيراني

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ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن إسرائيل تستهدف موقع فوردو النووي، ونقلت تقارير عن مقتل قاآني في غارة جوية.

وأعلنت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي نشر قوات الاحتياط على جميع الجبهات في جميع أنحاء إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، سماع دوي انفجارين قويين في منطقة موقع فوردو النووي، مضيفة في تحديث عاجل أن نقطتين قرب المنشأة النووية قد تم استهدافهما.

وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس.

وأفاد إعلام إيراني بأن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت صواريخ إسرائيلية جنوب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» سماع دوي انفجارات في طهران ومحيطها، ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية أن دوي انفجارات سُمع في منطقة باكدشت جنوب شرقي طهران، وكذلك في منطقة ملارد ومدينة شهريار بمحافظة البرز غرب العاصمة.

كما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن دوي انفجار عنيف في منطقة خاورشهر جنوب طهران.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بالانضمام إلى الضربات المستمرة على إيران.