تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم السبت، مصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة.



وأكد مصدر بمحافظة البحر الأحمر، أن وزيرة البيئة ستتوجه عقب الانتهاء من تفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة إلى منطقة الدهار أمام سوق الخضار لتوزيع كمية من الأكياس صديقة البيئة؛ لتعزيز قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر.



يذكر أن مصنع تدوير القمامة بالغردقة هو الأول من نوعه في المحافظة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 400 طن يوميا، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 60 مليون جنيه.