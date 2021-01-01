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الإمارات تعرب عن تضمانها مع العراق في ضحايا حادث مستشفى الحسين

حريق في العراق
حريق في العراق
أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 5:57 م
عبرت الإمارات عن تضامنها مع العراق في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى الحسين في الناصرية المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة العراقية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان المتحدث باسم دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية الدكتور عمار بشار قد ذكر في وقت سابق اليوم أن ضحايا الحريق الضخم الذي التهم مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بمدينة الناصرية  ارتفع إلى  83 قتيلا.

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