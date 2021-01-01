«حريم النار» عرض مسرحي للطفولة المبكرة بملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور

قدم فريق المسرح بكلية التربية للطفولة المبكرة العرض المسرحي "حريم النار"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى حور الثالث للفنون، برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، على مسرح مجمع دمنهور الثقافي.

وقال محمد الشعيرة، منسق الملتقى، إن العرض المسرحي "حريم النار" من إخراج محمود أبو لمون ومخرج منفذ محمود إسماعيل ومساعد مخرج ليلى الكاشف وتأليف شاذلي فرح وتصميم ديكور سعد صالح وتنفيذ ديكور أحمد حسنين ومساعدين ديكور ندى محمد وآية مكي وإيمان عرفة ومكياج آية سعد وآلاء عبد الله إعداد محمود إسماعيل والممثلين حسب الظهور ندى مديح في دور "وردانة" وخلود محمد في دور "فتحية شلقم" وآلاء حجازي في دور "روح محبات" وهاجر أسامة في دور "رئيسة" ونورهان غانم في دور "قوت القلوب" وإيمان شاهين في دور "طير البر".

ويشارك في فعاليات ملتقى حور الثالث للفنون أكثر من 425 طالباً وطالبة من مخلف كليات الجامعة العشر، في مجالات الموسيقي والكورال والمسرح والفنون التشكيلية.