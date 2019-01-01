محافظ بورسعيد يتفقد إحدى محطات الوقود لمتابعة انتظام العمل بالأسعار الجديدة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل بمحطة وقود إيني المتكاملة بحي الضواحي، والتي أنشئت ضمن عدد من محطات الوقود التي تم تطويرها وإنشائها مؤخرا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بعد الأسعار الجديدة للبنزين والوقود، رافقه خلال جولته مساعد مدير الأمن ومدير إدارة المرور ورئيس حى الضواحي.



وخلال جولته، أكد المحافظ على أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الاسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة.



وذكر أن محطة إيني بالضواحي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير محطات الوقود لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، لافتا أن المحطة أقيمت لخدمة المترددين على هذه المنطقة الحيوية والتي أصبحت تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.



وأوضح أن المحافظه شهدت تطورا كبيرا في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار، مشددا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على الخدمة.