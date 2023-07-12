القضاء التونسي يفرج عن السياسيين شيماء عيسى ولزهر العكرمي

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أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة، اليوم الخميس، الإفراج عن السياسيين المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي.

وأوقفت شيماء عيسى الناشطة في جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد منذ أبريل الماضي فيما أوقف العكرمي في فبراير.

واعترضت النيابة العامة على قرار الإفراج عن عيسى في يونيو الماضي لكن محكمة الاستئناف رفضت الاعتراض اليوم.

وقالت المحامية دليلة مصدق إن القاضي رفض مطالب الإفراج عن باقي المعتقلين من بينهم شقيقها القيادي البارز في الجبهة جوهر بن مبارك ومحمد خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي.

ويحقق القضاء أيضا مع زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الموقوف منذ أبريل، لنفس التهمة وفي قضايا أخرى.

وتطالب الجبهة وحركة النهضة بتنحي الرئيس قيس سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد في2021 وحل أغلب الهيئات الدستورية، عن الحكم وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وحكومة إنقاذ لقيادة مرحلة انتقالية.