قومي الطفولة يتدخل لدعم الطفل الباكي على مواقع التواصل الإجتماعي وتوفير كافة سبل الدعم له

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وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خوفه الشديد باكيا، من والدته التي طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إلا بعد حصوله على مبلغ مالي يوميا.

وأشارت السنباطي إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل وإحدى الجمعيات الشريكة، وذلك لبحث حالة الطفل وتقديم الدعم اللازم له، حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الأب يقضي عقوبة الحبس وعلى أثر نشوء خلافات بين والدة الطفل وأسرة الأب تركا مسكنهما بمحافظة الجيزة وانتقلا للإقامة بمدينة حلوان وأنه لا يوجد لهما مصدر دخل ما اضطر الأم لتشغيله لتلبية احتياجاتهما.

وأكدت السنباطي أن أخصائية نجدة الطفل قامت على الفور بمقابلة الطفل بمحل سكنه، وإجراء بحث ودراسة لحالته الإجتماعية.

وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل لائق للطفل ووالدته فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلحاقه بالتعليم، حيث تبين أنه لم يسبق له الإلتحاق بالتعليم الحكومى من قبل.

وأكدت السنباطي أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم وإزالة الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاك للأطفال أو تعريضهم للخطر، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق "الواتس اب" على الرقم التالي 01102121600، فضلا عن استمرار تلقي الشكاوى من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

