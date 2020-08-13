حلمي النمنم: المصريون يعطون للآخرين دروس خصوصية في الديمقراطية

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إن مصر بلد ذات تاريخ كبير وعظيم، ولكن ينقصنا الوعي بهذا التاريخ.

وأضاف في لقائه لبرنامج بالورقة القلم، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الأربعاء، أن غياب هذا الوعي، فضلا أيضًا عن تغييب بعض المعلومات عن عمد، يؤدي إلى إحداث حالة من التسطيح.

وتابع: «مصر من أوائل دول العالم في المجال الديمقراطي، وتاريخنا يعطي للآخرين دروس خصوصية في الديمقراطية»، لافتًا إلى واقعة عزل خورشيد باشا حاكم مصر عام 1805، واختيار المصريين لمحمد علي بدلا منه.

وعن انتخابات مجلس الشيوخ، ذكر «النمنم» أنه بيت الحكمة الذي ينقذ مصر من أي عوار دستوري، عن طريق تنبيه الدولة في حالة حدوث خلل ما، مؤكدًا أن المصريين حرصوا على المشاركة في الانتخابات للوقوف إلى جانب الدولة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي للإدلاء بصوته، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان.