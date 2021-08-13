الأمن العام يضبط 197 سلاحا ناريا وينفذ 83 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 197 سلاحا ناريا، و252 قضية مخدرات، وتنفيذ 83 ألفا و443 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 171 متهما بحوزتهم 197 سلاحا ناريا، شملت بندقية رصاص، و14 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و147 فرد محلى الصنع، و216 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و205 قطع سلاح أبيض.



كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و443 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 333 حكم جنايات، و24 ألفا و809 أحكام حبس جزئى، و4 ألاف و623 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و365 حكم غرامات و11 ألفا و313 حكم مخالفات.



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 252 قضية مخدرات، ضمت 258 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 30.9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و11.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1.1 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و3.2 كيلو جرامات من مخدر البودر، و337 جراما من مخدر الفودو، و35 جراما من مخدر الايس، و200 جرام من مخدر الهيدرو، و849 جراما من مخدر الشابو وألفين و479 قرصا مخدرا.



كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 43 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 40 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 354 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 26 ألفا و376 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.… وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.