استقرار أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الجمعة

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة، وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300جنيه.

وجاءت أسعار الاسمنت على النحو الاتى:

سعر اسمنت المسلح سجل 960 جنيها.

أسمنت سيناء سجل 880 جنيها.

واستقر أسمنت السويس ليسجل 950 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 880 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 900 جنيه.

أسمنت قنا سجل 880 جنيها.

أسمنت السويدي سجل 950 جنيها.

وكانت أسعار الأسمنت قد تراجعت بنحو 70 جنيها خلال الأسبوع المنتهي، نتيجة تراجع حجم الطلب على الشراء مقابل المعروض.

وترتبط هذه الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعار استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.