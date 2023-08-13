المنيا: خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مستفيد من حملة 100 يوم صحة حتى الآن

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمة العلاجية المجانية لمليون و84 ألفا و241 مستفيدا، ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة"، وذلك منذ انطلاقها.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدماتها في الصحة العامة لحوالي 88 ألفا و108 حالات، بالإضافة إلى فحص 1214 طفلا، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتطعيم 321 ألفا و697 طفلا، من خلال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، من خلال الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لما يقرب من 623 ألفا و297 خدمة طبية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 35 ألفا و736 خدمة بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 13 ألفا و760 خدمة من خلال المرور على المحال التجارية، وتحرير المحاضر، وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات الفاسدة، كما قدمت صحة البيئة 429 خدمة خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.